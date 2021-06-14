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17:39, 14 июня 2021 года

Участников праздника «Троицкие хороводы» протестируют на ковид

XXII Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье» пройдёт 20 июня в селе Льгов.


20 июня в Орловской области пройдет праздник «Троицкие хороводы в «Орловском полесье». Праздник проводится на протяжении 22 лет. Традиционно на него съезжаются также гости из соседних регионов. В 2021 году из-за сложной ковид-обстановки «Троицкие хороводы» водили в онлайн-режиме. В этом году гуляния пройдут на открытом воздухе при соблюдении всех противоэпидемических правил. Кроме того, как сообщили организаторы, все коллективы, которые планируют принять участие в празднике, будут протестированы на отсутствие коронавирусной инфекции.

Елена Федотенкова, художественный руководитель Орловского областного центра народного творчества: Все коллективы, которые прибудут на праздник, проходят тест ПЦР. Не будут допущены те, у кого он будет положительным. Также на всей территории празднования предусмотрены санитарные посты, где можно будет обработать руки и взять маску».



Анна Вайсергисер
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