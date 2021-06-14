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17:05, 14 июня 2021 года Орловчанка Алина Савостикова - победительница Всероссийского турнира памяти заслуженного тренера России Бориса Сперанского С юной теннисисткой встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.





Орловчанка Алина Савостикова стала победительницей Всероссийского турнира по настольному теннису памяти заслуженного тренера России Бориса Сперанского. Традиционные соревнования проходили в начале июня в Орехово-Зуево.



Алина Савостикова первые шаги в спортивной карьере сделала в возрасте пяти лет. Привел в настольный теннис юную орловчанку её отец, также занимающийся этим видом спорта. Сейчас Алине уже десять лет, и со старшими коллегами по цеху девочка чувствует себя уверенно.



Турнир в Орехово-Зуево для Алины – традиционный. Она уже выигрывала бронзу и серебро. Теперь у орловской теннисистки полный комплект подмосковных наград. Этому помогли семь беспроигрышных матчей.



Орловская спортсменка находится на 12 месте всероссийского рейтинга спортсменов в возрасте 10 лет.





Анастасия Дорохова



