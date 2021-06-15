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7:05, 15 июня 2021 года Сегодня орловские выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию Как отмечают педагоги, этот предмет сложнее, чем кажется.





Сегодня орловские выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию. Одновременно с ними приступили к работе онлайн-наблюдатели ситуационно-информационного центра Орловской области. При подозрении на нарушения они отмечают его на специальном портале. При этом факт фиксации нарушения сразу же поступает в конкретный пункт приёма экзаменов. Впервые за время работы Ситуационного центра подозрение на нарушение было отмечено федеральным онлайн-наблюдателем. Однако ни одного случая нарушения со стороны участников ЕГЭ-11 в этом году не подтверждено, сообщает Региональный центр оценки качества образования.



«Наблюдатели фиксируют любое неприемлемое поведение выпускников или организаторов. Мы сразу видим, если участник опускает руки под парту, если организатор слишком долго беседует с выпускником – все случаи мы просматриваем отдельно, внимательно следим, нет ли никакой ошибки», – отметил куратор Ситуационного центра Орехов Григорий Сергеевич.



Следующий экзамен - 18 июня. Биология и иностранный язык (письменно).





Орловское Информбюро



