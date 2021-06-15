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9:26, 15 июня 2021 года Какие изменения ждут улицу Ленина? Последний раз ее ремонтировали к 450-летию Орла. Планировалась сделать ее самой красивой улицей мира. Получилось не всё. О том, что планируется изменить, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказал главный архитектор города Владимир Плотников.





Вам нравится то, что получилось после ремонта, и что хотите изменить здесь вы?

- Скажу не только от себя, а от большого количества людей, которые отмечают и плюсы, и минусы прошедшего ремонта улицы Ленина. К плюсам можно отнести появление террасирования, что позволило разместить летние кафе, а также ступени, которые позволяют проще ходить по улице. К минусам можно отнести тот материал, которым были облицованы клумбы. Это травертин. Этот материал, который не выдержал наших погодных условий. Поэтому сейчас мы решили отказаться от таких материалов, которые не живут в наших природных условиях. Сейчас предполагается использование гранита. По опыту других регионов и Москвы, мы понимаем, что это материал, который живет долго, он ремонтопригодный и не дорогостоящий в том смысле, что не требует ремонта в принципе.



Когда-то вся улица была выложена брусчаткой, при ремонте её частично убрали. Не пожалели, что поменяли материал?

- У нас в планах вернуть исторический облик. Когда-то здесь была брусчатка, она имела функциональное назначение, поскольку здесь было транспортное движение. На сегодня есть интересные предложения в нашем проекте, где эта брусчатка возвращается. С одной стороны, это возвращает историзм, с другой стороны, это очень качественное, долговечное покрытие. В рамках народного голосования, которое мы запустили в Интернете, оно проходило до 16 мая, мы получили большое количество откликов, которые сейчас подвергаются аналитике, и возможно это перерастет в какой-то проект по ремонту.



То есть, проекта по ремонту пока еще нет? Вы пока ещё не можете сказать о финансировании, и кто этим будет заниматься?

- На сегодняшний день проекта ещё не существует. Есть некоторые предпроектные проработки, которые нам позволяют оценить масштаб. В задачах стоит вся улица Ленина - от площади Ленина до Александровского моста. В задачах - ремонт ливневой канализации, которая сейчас на улице Ленина функционирует с перебоями, ремонт цоколей, кровли и фасады зданий, водосточные системы.



Были пожелания создать фонтан в центре улицы Ленина. Будет ли он здесь?

- Вообще, мы сформулировали для себя задачу, что это будет улица праздника и бренд нашего города. Что касается фонтана, то такие предложения звучали. Это очень интересное предложение, которое мы тоже рассматриваем.



Вам самому нравится улица Ленина в её нынешнем виде? И что вы хотели бы изменить, если бы вам дали неограниченное количество финансов и времени?

- Я бы изменил отношение к ней. Я бы изменил тот скепсис, с которым люди относятся к центральной части города и к улице Ленина в частности. Это наша память, наша история. Улица претерпела множество изменений - она достраивалась, прорубались новые входы в здания, менялись люди, которые здесь жили и которые делали бизнес. Поэтому это не только наша история, это наша жизнь, это процесс, который невозможно остановить, к нему надо относиться со вниманием, с пониманием, и говорить об этом нужно только конструктивно. Если у людей есть какие-то пожелания или замечания, пусть они выскажут их, это пойдет только на пользу.



Уже известно, когда начнется ремонт на улице Ленина?

- До момента строительства нам надо пройти большой путь. Это и проектирование - так улица Ленина лежит в заповедной зоне, к ней особое отношение, и в части проектирования - тоже. Это и прохождение публичных процедур, таких как рассмотрение на градостроительном совете, на горсовете. Это та работа, которая, как мне бы хотелось, началась бы в этом году. Если так получится, то в следующем году начнется строительство и ремонт.





Татьяна Тимохина



