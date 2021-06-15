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8:09, 15 июня 2021 года

Историк и литератор. Геннадию Веркеенко исполнилось 75 лет

Поздравляли юбиляра в орловской библиотеке имени Бунина.


Геннадий Веркеенко - отличник народного просвещения, почетный работник высшего профессионального образования России, автор более 160 научных трудов. В Орловском государственном университете он прошел путь от аспиранта до проректора по научно-исследовательской работе. А, кроме всего, Геннадий Веркеенко стал еще и довольно известным писателем. С недавних пор он член Союза писателей России. Пишет стихи и прозу.

Геннадий Веркеенко пишет о жизни, о дружбе, о пережитом, о сомнениях и поступках, о своих друзьях по волейбольной команде. Но особенно тревожит его тема малой родины.

Первая его книга вышла в 2005 году, сейчас их - уже 17, а в писательском портфеле уже лежат черновики и наброски новой повести.

Только за этот год Веркеенко стал обладателем премий на трех Всероссийских литературных конкурсах. Печатается в журналах и газетах.

Поздравить юбиляра пришли его коллеги, друзья, ученики. За вклад в науку и литературу Геннадия Веркеенко наградили почетной грамотой от областного совета народных депутатов и от губернатора.


Эва Стасюлевич
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