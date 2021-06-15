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9:34, 15 июня 2021 года

В праздники в Орле горели два жилых дома

Еще один пожар случился сегодня ночью.


12 июня в 02:46 в многоэтажке на улице Матросова загорелся лифт. Из-за сильного задымления из здания пришлось эвакуировать 20 человек. Подъемная кабина выгорела полностью.

На следующий день около трех часов дня пламя вспыхнуло на балконе квартиры на первом этаже, расположенной в доме на улице 5-ой Орловской Стрелковой дивизии. Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Полностью выгорели балкон и пластиковое остекление, в квартире частично пострадали деревянные оконные рамы и внутренние помещения.

Также минувшей ночью загорелась кухня в квартире на улице Пушкина. Огонь повредил 1 м² деревянной отделки потолка.

К счастью, во всех трех случаях обошлось без пострадавших, причины возгораний устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие праздничные выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 55 раз, из них 13 выездов пришлись на ликвидацию возгораний, 42 – на различные происшествия и помощь населению, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Фото пресс-службы областного ГУ МЧС


Артём Ежаков
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