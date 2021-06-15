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10:16, 15 июня 2021 года В выходные двое орловских школьников пострадали в ДТП Одного из ребят пришлось госпитализировать.





По информации пресс-службы областного УГИБДД, в полночь 13 июня возле дома №70 по улице 5 Августа 38-летний водитель на Renault Sandero врезался в припаркованную Audi A4, которую от удара отбросило на металлический столбик. В Renault пострадал 14-летний мальчик, от травм он будет лечиться амбулаторно. Во второй иномарке людей не было.



Второе ДТП произошло накануне около 20:00. В районе дома №36 по улице 30 лет Победы 39-летний автолюбитель на Škoda Octavia сбил 13-летнего велосипедиста. Школьник получил повреждения, требующие госпитализации.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 52 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



