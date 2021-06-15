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10:51, 15 июня 2021 года

В орловскую науку вложили 103,1 миллиона рублей

Деньги потратили на исследования и разработки в первом квартале 2021 года. За весь прошлый год на эти цели израсходовали 110,6 миллиона.


Сейчас научные изыскания проводятся в 17 организациях силами 626 человек, 11 из этих центров расположены в Орле.

Почти половина внутреннего финансирования обеспечивалась деньгами из федерального бюджета – 49,8%. Большинство общих средств фонда тратилось на профессиональную, научную и техническую деятельность – 51%. На долю разработок в сфере образования пришлось 28,3%. Исследования для обрабатывающих производств заняли 16,7%. Остаток в 4% достался культурным, спортивным и досуговым изысканиям.

Средняя зарплата сотрудников этих научных организаций в январе-марте 2021 года составила 28 103 рубля, что на 2 987 рублей меньше, чем в среднем по области, – следует из отчета Орелстата.


Артём Ежаков
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