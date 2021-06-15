Коронавирус подтвердился у 48 орловцев, двое скончались

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11:20, 15 июня 2021 года
Коронавирус подтвердился у 48 орловцев, двое скончалисьВ России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 15 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 48 случаев коронавирусной инфекции (всего – 36 345).
На лечении – 1 117 человек. Накануне выписано 45 орловцев (всего – 34 529). От последствий болезни скончалось 699 жителей региона (+2 летальных исхода).
Суточная заболеваемость в России – 14 185 (всего – 5 236 593), число выздоровевших – 8 597 (всего – 4 818 244). Общее число летальных исходов – 127 180 (+379 случаев за сутки). На лечении – 291 169 человек.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Артём Ежаков