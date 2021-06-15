Задержан и.о. директора Богдановского дома-интерната

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.



Неделю назад соцучреждение для престарелых и инвалидов проинспектировал региональный прокурор Владислав Малкин. В ходе личного приема с постояльцами вскрылись многочисленные нарушения, среди которых – несоблюдение требований противопожарной безопасности, отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности и др.

Также выяснилось, что с пациентов брали деньги за фактически невыполненные услуги, ложная информация о которых заранее фиксировалась в документах. На момент проверки «лишние» средства возвращены не были.



По результатам материалов проверки на и.о. главы Богдановского дома-интерната возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Сегодня он был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура продолжает контролировать ход расследования.