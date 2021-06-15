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12:51, 15 июня 2021 года

В Орле прозвучат рок-хиты в исполнении Губернаторского симфонического оркестра и хора «ЛИК»

Корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич побывала на репетиции.


16 июня в Орле состоится уникальный концерт в исполнении двух коллективов Орловской областной филармонии. Губернаторский симфонический оркестр и хор «ЛИК» сыграют и споют шедевры рок-музыки.
 
Идея этого проекта давно витала в воздухе. Кое-где ее уже не раз воплощали в жизнь, но в Орле такое впервые. Симфонический оркестр играет рок, а академические голоса его исполняют.
 
Сергей Клинков, директор Орловской областной филармонии: «Мы начали понимать, наконец-то, что нам нужно расширять своего зрителя, привлекать молодежь, средний возраст».
 
В концерте прозвучат более 80 самых известных песен, в том числе Bohemian Rhapsody, Sail away, It’s my life, I was made for loving you и многие другие.
 
 
За короткое время и хор, и оркестр проделали колоссальную работу. Переложить эту музыку для звучания симфонического оркестра взялся дирижер Василий Шкапцов.
 
Василий Шкапцов, дирижер Губернаторского симфонического оркестра: «Аранжировки и инструментовки мне пришлось делать самому, потому что нет нот, кроме двух произведений. Было интересно работать - писал для хора и для оркестра, я пытался переложить звучание рок-группы на оркестр».
 
Основная вокальная нагрузка в этот раз легла на солиста хора. На авансцене по большей части в этом концерте поёт Александр Кочергин, который знает и любит эти мировые хиты с детства.
 
Александр Кочергин, вокалист Губернаторского хора «ЛИК»: «Чувствую драйв и гордость за наши коллективы, за нашу филармонию, что мы за такое взялись и делаем».
 
Репертуар, выбранный для конецерта, конечно, фантастический, а в исполнении симфонического оркестра эта музыка звучит еще мощней и величественней. Прочувствовать это смогут орловцы уже 16 июня на концертной площадке ГРИНН.



Эва Стасюлевич
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