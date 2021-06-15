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13:06, 15 июня 2021 года В Орле на элеваторе погиб рабочий Трагедия на производстве произошла 14 июня.





По предварительным данным, накануне, очищая стены бункера для хранения зерна в помещении элеватора на территории ООО «Возрождение», погиб нанятый сотрудник ООО «РСМК ТР Групп». Следователи подозревают, что к его смерти привело нарушение требований охраны труда, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (ч.2 ст.143 УК РФ).

Расследование уголовного дела продолжается, – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



