Молодого орловца едва не затянуло под плотину

22-летнего парня спасли сотрудники местной ПСЧ – Михаил Омарашвили и Анатолий Соклаков.

Инцидент произошел накануне, 14 июня, около полудня в Мценском районе. Спасателям сообщили, что в реке Оке в районе поселка Отрадинский под шлюз плотины затянуло мужчину.



К счастью, мужчина сумел ухватиться за конструкцию и удержаться до прибытия МЧС. Молодого человека достали из воды спасательным кругом и передали медикам. От госпитализации он отказался.



Пресс-служба областного МЧС напоминает, что купание разрешено лишь на специально оборудованных пляжах, которые оснащены первичными средствами спасения и где дежурят спасатели.



Категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.



Особое внимание следует обратить на детей и не выпускать их из виду даже в разрешенных для купания местах – смертельные случаи зафиксированы более чем в 16 регионах России.



Фото пресс-службы областного ГУ МЧС