Молодого орловца едва не затянуло под плотину

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13:15, 15 июня 2021 года
Молодого орловца едва не затянуло под плотину22-летнего парня спасли сотрудники местной ПСЧ – Михаил Омарашвили и Анатолий Соклаков.
Инцидент произошел накануне, 14 июня, около полудня в Мценском районе. Спасателям сообщили, что в реке Оке в районе поселка Отрадинский под шлюз плотины затянуло мужчину.
К счастью, мужчина сумел ухватиться за конструкцию и удержаться до прибытия МЧС. Молодого человека достали из воды спасательным кругом и передали медикам. От госпитализации он отказался.
Пресс-служба областного МЧС напоминает, что купание разрешено лишь на специально оборудованных пляжах, которые оснащены первичными средствами спасения и где дежурят спасатели.
Категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Особое внимание следует обратить на детей и не выпускать их из виду даже в разрешенных для купания местах – смертельные случаи зафиксированы более чем в 16 регионах России.
Фото пресс-службы областного ГУ МЧС
Артём Ежаков