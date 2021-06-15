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14:38, 15 июня 2021 года Глава департамента соцзащиты не смогла прокомментировать ситуацию в Богдановском доме-интернате Сегодня был задержан и.о. директора Богдановского дома-интерната.





Неделю назад соцуреждение для престарелых и инвалидов проинспектировал региональный прокурор Владислав Малкин. В ходе личного приема с постояльцами вскрылись многочисленные нарушения, среди которых – несоблюдение требований противопожарной безопасности, отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности и др.



Также выяснилось, что с пациентов брали деньги за фактически невыполненные услуги, ложная информация о которых заранее фиксировалась в документах. На момент проверки «лишние» средства возвращены не были.



По результатам материалов проверки прокуратуры в отношении и.о. главы Богдановского дома-интерната возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Сегодня он был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура продолжает контролировать ход расследования.



Как отметила сегодня во время брифинга руководитель департамента соцзащиты Орловской области Ирина Гаврилина, пока никаких документов из прокуратуры относительно проверки Богдановского дома-интерната в департамент соцзащиты не поступало.



Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты населения Орловской области: «Соответственно, я придерживаюсь такой точки зрения, что дам официальный комментарий лишь после того, когда увижу, какие нарушения конкретно были выявлены и какие претензии предъявляются к руководству интерната».



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Задержан и.о. директора Богдановского дома-интерната





Орловское Информбюро



