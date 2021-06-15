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15:01, 15 июня 2021 года В четырёх муниципалитетах Орловщины еще не начаты запланированные ремонты общественных территорий Исполнение работ на самых значимых объектах сегодня обсуждалось на аппаратном совещании у губернатора.





Семнадцать дворов и пять общественных территорий из плана на 2021 год - уже отремонтированы. Раньше срока открыта спортплощадка в Детском парке Орла. А к 5 августа должны завершить реконструкцию парка Победы.



Всего же в этом году нацпроект «Жильё и городская среда» охватит 28 муниципалитетов - это 144 двора и 41 общественная территория. На их обновление предусмотрено 735,5 миллионов рублей. Ещё 170 миллионов регион получил за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Проекты будут реализованы в Ливнах, Болхове и Малоархангельске. Работы там уже находятся в активной стадии.



В четырёх муниципалитетах Орловской области есть объекты этого года, работы на которых до сих пор не начаты. Некоторые из них находятся в стадии расторжения контрактов с подрядчиками. Практически все строители, задержавшие начало или ход работ, объясняют это плохой погодой и подорожанием стройматериалов. Андрей Клычков отметил плохую организацию на местах.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Именно для того чтобы подрядчики имели возможность закупить раньше материалы, до начала строительного сезона, мы с Вами и организовывали контрактацию ранее. И заключив контракт в ноябре, и начинать закупать строительные материалы в мае следующего года - логики нет никакой. Либо Вы будете искать дополнительные средства на выполнение работ, либо необходимо организовывать работу с момента заключения контракта».





Антон Киселёв



