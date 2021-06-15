вторник 15.06.2021 18:32:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:01, 15 июня 2021 года

В четырёх муниципалитетах Орловщины еще не начаты запланированные ремонты общественных территорий

Исполнение работ на самых значимых объектах сегодня обсуждалось на аппаратном совещании у губернатора.


Семнадцать дворов и пять общественных территорий из плана на 2021 год - уже отремонтированы. Раньше срока открыта спортплощадка в Детском парке Орла. А к 5 августа должны завершить реконструкцию парка Победы.

Всего же в этом году нацпроект «Жильё и городская среда» охватит 28 муниципалитетов - это 144 двора и 41 общественная территория. На их обновление предусмотрено 735,5 миллионов рублей. Ещё 170 миллионов регион получил за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Проекты будут реализованы в Ливнах, Болхове и Малоархангельске. Работы там уже находятся в активной стадии.

В четырёх муниципалитетах Орловской области есть объекты этого года, работы на которых до сих пор не начаты. Некоторые из них находятся в стадии расторжения контрактов с подрядчиками. Практически все строители, задержавшие начало или ход работ, объясняют это плохой погодой и подорожанием стройматериалов. Андрей Клычков отметил плохую организацию на местах.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Именно для того чтобы подрядчики имели возможность закупить раньше материалы, до начала строительного сезона, мы с Вами и организовывали контрактацию ранее. И заключив контракт в ноябре, и начинать закупать строительные материалы в мае следующего года - логики нет никакой. Либо Вы будете искать дополнительные средства на выполнение работ, либо необходимо организовывать работу с момента заключения контракта».



Антон Киселёв
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.