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15:25, 15 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- На длинных выходных жители Орла прививались от коронавируса в мобильных ФАПах.



- Цена работ и сорванных контрактов. Дворовый ремонт обсудили сегодня на аппаратном совещании.



- Сложный и самый популярный. Сегодня выпускники школ сдавали ЕГЭ по обществознанию. Результаты будут известны 30 июня



- Серебряная медаль - за «золотые руки». Студент Орловского реставрационного техникума занял 2 место в национальном чемпионате «Молодые профессионалы России».



- Отдых - со скидкой. С сегодняшнего дня начинает действовать кэшбэк.



- Сегодня стартует Чемпионат области по легкой атлетике.



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