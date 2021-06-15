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15:25, 15 июня 2021 года Орловчанку, избившую маленького сына, хотят ограничить в родительских правах По словам руководителя регионального департамента социальной защиты Ирины Гаврилиной, уже подготовлен нужный иск.





Во время сегодняшнего брифинга Гаврилина дала развернутый комментарий относительно факта жестокого обращения с ребёнком. По словам главы департамента соцзащиты, до момента размещения видео в интернете данная семья не находилась в поле зрения профилактических органов, и информация о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, а также об угрозах жизни и здоровью ребёнка, не поступала.



Гаврилина подчеркнула, что по закону органы опеки и другие профилактические инстанции не имеют права безосновательно «зайти в семью». Основанием для проверок являются обращения, например, медиков, осматривающих ребенка, или соседей, знакомых и т.д.



Сына в возрасте 1 год и 8 месяцев у 22-летней матери изъяли и отправили на лечение в НКМЦ имени Круглой. Сейчас его жизнь и здоровье вне опасности. По информации главы областной соцзащиты, уже подготовлен иск об ограничении девушки в родительских правах.



3 июня решением Заводского районного суда Орла орловчанка отправлена под стражу до 1 августа, её подозревают в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей вкупе с жестоким обращением с ребёнком (ст.156 УК РФ) и причинении ему физических страданий путём систематических побоев (п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ). На допросе женщина признала вину, заявив, что подобное случилось впервые.

«Мы сидели с подружками, выпивали. А тут истерика началась у малыша. Я не могла его успокоить. Меня это раздражало, бесило. Я по лицу его ударила, потом об пол кинула», – рассказала на допросе подозреваемая.



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Орловчанка рассказала, как избила ребенка





Артём Ежаков



