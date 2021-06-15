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15:32, 15 июня 2021 года Орловцы, живущие в домах ветеранов, могут провести лето с родными Однако для возвращения в соцучреждения придётся заново собирать документы и сдавать анализы.





О возможности пожить летом вне домов ветеранов рассказала глава областной соцзащиты Ирина Гаврилина во время брифинга. Чиновница заявила, что для этого постоялец должен составить соответствующее заявление, но, возвращаясь обратно, человеку придётся оформить документы и медицинские анализы по существующим нормативным актам.





Артём Ежаков



