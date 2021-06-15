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15:40, 15 июня 2021 года Сегодня орловские выпускники сдавали самый популярный предмет по выбору – обществознание На одном из пунктов приёма экзаменов побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.





У выпускников продолжается горячая пора - сдача ЕГЭ. Сегодня одиннадцатиклассники сдавали обществознание. Этот предмет по выбору является одним из самых популярных. В этом году в регионе его выбрали 1 765 человек. За 3 часа 55 минут нужно было ответить на тестовые вопросы и написать эссе на заявленную тему.



Результаты экзамена станут известны 30 июня. Те, выпускники, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать сегодня, сдавать ЕГЭ по обществознанию будут в резервные дни - 28 и 29 июня.



Съёмочная группа ГТРК «Орёл» присутствовала на экзамене в школе № 24.





Юлия Опанасюк



