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15:52, 15 июня 2021 года На Орловщине создадут ещё 47 «Точек роста» Это будут естественно-научные и технологические центры образования.





В 2021 году на оборудование «Точек роста» комплектами для изучения физики, химии и биологии потратят 73,7 миллиона рублей. Будет создано 47 таких центров. Оборудование для них уже приобретается.



Кроме «Точек роста», которых в области уже 70, обновляется оснащение школ, работающих исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с ОВЗ. С 2019 года эту помощь получили 7 таких организаций. В этом году для этого выделят 14,7 миллиона рублей.



Параллельно продолжают работу с родителями и потенциальными опекунами два региональных Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Для этого им выделили около 3 миллионов рублей, и в первом квартале текущего года специалисты провели около 9 тысяч консультаций, – сообщает сайт областного правительства.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области









Артём Ежаков



