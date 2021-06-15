вторник 15.06.2021 18:33:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:36, 15 июня 2021 года

Сергей Лежнев привился от COVID-19

Советник губернатора Орловской области вслед за Андреем Клычковым начал курс вакцинации от коронавирусной инфекции.


О получении первой прививки Лежнев сообщил в своем Telegram-канале. В качестве вакцины использовался «Спутник V».

Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области: «В стране идёт широкая вакцинация от COVID-19. Как нам показывает история, только с помощью массовой вакцинации человечество смогло победить холеру, чуму и оспу. Нет другого варианта, нет. Важно сформировать коллективный иммунитет. Сегодня я получил первую дозу Спутник V!».

Напомним, что губернатор Орловской области Андрей Клычков вакцинировался в минувшую субботу, 12 июня. Первый компонент «Спутника V» он получил в прививочном кабинете на территории ТМК «ГРИНН». Помимо него вакцинацию прошли глава областного департамента образования Татьяна Крымова, замначальника регионального департамента соцзащиты Александр Востриков. Также желание вакцинироваться изъявлял мэр Орла Юрий Парахин.

Фото из аккаунта Сергея Лежнева

Читайте также:Андрей Клычков сделал прививку от коронавируса



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.