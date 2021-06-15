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16:36, 15 июня 2021 года Сергей Лежнев привился от COVID-19 Советник губернатора Орловской области вслед за Андреем Клычковым начал курс вакцинации от коронавирусной инфекции.





О получении первой прививки Лежнев сообщил в своем Telegram-канале. В качестве вакцины использовался «Спутник V».



Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области: «В стране идёт широкая вакцинация от COVID-19. Как нам показывает история, только с помощью массовой вакцинации человечество смогло победить холеру, чуму и оспу. Нет другого варианта, нет. Важно сформировать коллективный иммунитет. Сегодня я получил первую дозу Спутник V!».

Напомним, что губернатор Орловской области Андрей Клычков вакцинировался в минувшую субботу, 12 июня. Первый компонент «Спутника V» он получил в прививочном кабинете на территории ТМК «ГРИНН». Помимо него вакцинацию прошли глава областного департамента образования Татьяна Крымова, замначальника регионального департамента соцзащиты Александр Востриков. Также желание вакцинироваться изъявлял мэр Орла Юрий Парахин.



Фото из аккаунта Сергея Лежнева



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Артём Ежаков



