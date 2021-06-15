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17:22, 15 июня 2021 года Жители посёлка Малая Саханка в Орловском районе страдают от меловой пыли Меловая пыль сыплется с фур, которые перевозят производственный материал на завод в районе Лужков. Обращения к руководству завода и местной администрации долго не давали результата.





Эта локация вполне подошла бы для съёмок фильма «Белое солнце пустыни». Но кинематографичность эта отнюдь не приносит радости жителям посёлка Малая Саханка. Песок - их главный враг. Рядом с населённым пунктом - железнодорожный тупик. Сюда доставляют материалы для производства керамической плитки. Люди рассказывают, что невозможно открыть окна и двери, скотину держать уже перестали. Овощи и фрукты, по словам местных жителей, выращивать опасно: от песка и пыли те просто не отмываются. Вывесить бельё после стирки тоже нельзя.



Фуры здесь делают до двухсот рейсов в месяц. Местные говорят: от бесконечной пыли начались проблемы со здоровьем.



Дождю в Малой Саханке, с одной стороны, рады - пыль с песком не так докучает. А вот с другой стороны, за несколько лет фуры сильно разбили дорогу. Сквозь ямы и лужи после ливня пройдет не всякая машина. Об общественном транспорте тоже речи не идет. Такси при словах «станция Саханская» отказывает сразу.



Больше трёх лет они просят представителей завода выйти на связь и решить проблему.



По словам представителя завода, перевозки песка из Саханки до Лужков осуществляет партнёрская компания.



Юрий Коленцев, начальник отдела транспортной логистики предприятия: «Мы обратили внимание наших партнеров на эту проблему, и в самый короткий срок она была ликвидирована. Мы усилили контроль и со своей стороны - принимая транспорт на заводе, мы теперь детально фиксируем, все ли машины покрыты пологами, то есть тентами, чтобы не допустить просыпания груза».

Жители надеются, что мера эта будет постоянной и они снова смогут выходить на улицу, не думая о последствиях для здоровья.





Юлия Сабельникова



