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17:38, 15 июня 2021 года В Маслозаводском переулке Орла движение пока перекрывать не планируют Сейчас дорогу ремонтируют со стороны автовокзала.





Ремонт Маслозаводской улицы сейчас в самом разгаре. Как и предполагал подрядчик, в своё время возникнут сложности с железнодорожным переездом. Но, поскольку ремонт пока ведётся со стороны автовокзала, движение пока перекрывать не будут.



Ремонт дороги ведётся методом холодной регенерации, который уже оправдал себя на федеральных трассах. В Орле этот метод используют впервые. Срок гарантии – семь лет.



Ремонт дороги в переулке Маслозаводском ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Контракт почти на 93 миллиона заключен на два месяца. Сдать участок должны до 31 июля.



На этой неделе работа будет полностью направлена на создание дорожной подушки.



Алексей Минаков, подрядчик: «Производится укрепление основания, которое позволит дать хорошие характеристики прочности. По сути, это хорошая подушка, после которой будет выполняться устройство двух слоёв асфальтового покрытия - выравнивающего и основного».





Всеволод Трифонов



