вторник 15.06.2021 18:33:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:38, 15 июня 2021 года

В Маслозаводском переулке Орла движение пока перекрывать не планируют

Сейчас дорогу ремонтируют со стороны автовокзала.


Ремонт Маслозаводской улицы сейчас в самом разгаре. Как и предполагал подрядчик, в своё время возникнут сложности с железнодорожным переездом. Но, поскольку ремонт пока ведётся со стороны автовокзала, движение пока перекрывать не будут.

Ремонт дороги ведётся методом холодной регенерации, который уже оправдал себя на федеральных трассах. В Орле этот метод используют впервые. Срок гарантии – семь лет.

Ремонт дороги в переулке Маслозаводском ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Контракт почти на 93 миллиона заключен на два месяца. Сдать участок должны до 31 июля.

На этой неделе работа будет полностью направлена на создание дорожной подушки.

Алексей Минаков, подрядчик: «Производится укрепление основания, которое позволит дать хорошие характеристики прочности. По сути, это хорошая подушка, после которой будет выполняться устройство двух слоёв асфальтового покрытия - выравнивающего и основного».



Всеволод Трифонов
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.