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17:40, 15 июня 2021 года Орловский центр «Мой бизнес» получил награды от губернатора Эта структура поддержки бизнеса по итогам прошлого года оказалась одной из лучших в стране.





Сегодня наградами губернатора отметили сотрудников Центра «Мой бизнес» за большой вклад в развитие инфраструктуры государственной поддержки предпринимательства в Орловской области.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Благодаря усилиям центра удалось сохранить деловую активность в регионе в период вынужденных ограничений. Мы можем гордиться тем, что работа нашего центра получила высокую оценку и на федеральном уровне. По итогам 2020 года он занял лидирующие позиции в общероссийском рейтинге центров поддержки бизнеса».

После церемонии награждения были подведены и промежуточные итоги работы центра «Мой бизнес» в 2021 году. Самой популярной мерой поддержки в первом полугодии стало льготное кредитование. За этим в центр обратились 111 предпринимателей, им выдано больше 200 миллионов рублей кредитов. Ещё 23 миллиона рублей из фонда содействия инновациям получили 78 орловских молодых учёных на реализацию своих идей. Их сегодня также поздравили.



Продолжает работать и программа «Про100бизнес», благодаря которой с начала года зарегистрировано 421 новый предприниматель. Сферы деятельности разные - это сельское хозяйство, переработка, бытовые и транспортные услуги, строительство, ремонт и общепит.





Антон Киселёв



