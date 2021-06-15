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17:54, 15 июня 2021 года

Орловской глубинке выделят свыше 29 миллионов рублей на физкультуру

В этом году деньги направят 13 образовательным организациям сельской местности и малых городов.


В Орловской области выделят свыше 29 миллионов рублей на развитие физкультуры в сельской местности и малых городах. Многомиллионное финансирование позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом в 13 областных школах.

Средства предусмотрены в рамках реализации национального проекта «Образование». За два предыдущих года аналогичное обновление прошли 29 сельских учреждений образования.

На текущих торгах удалось сэкономить 2,4 миллиона рублей, которые на аналогичные цели получат организации из «листа ожидания».

Еще одним нововведением в рамках нацпроекта является целевая модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, которая будет внедрена уже с 1 сентября, – сообщает сайт областного правительства.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области




Артём Ежаков
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