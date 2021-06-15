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17:57, 15 июня 2021 года На цифровизацию орловских школ потратят 121,5 миллиона рублей Необходимое оборудование в этом году получат 64 областных образовательных учреждения.





На цифровизацию орловских школ потратят 121,5 миллиона рублей. На выделенную в рамках нацпроекта «Образование» сумму закупят необходимый для обучения молодежи инструментарий. Также в 2021 году во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина за 11,7 миллиона рублей создадут центр цифрового образования «IT-куб».



За два предыдущих года работы в рамках национального проекта материально-техническую базу в сторону цифровизации обновили 84 образовательных учреждения, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



