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18:34, 15 июня 2021 года Парк Победы в Орле прошёл первую приёмку Общественная территория благоустраивается в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».





Сегодня представители администрации Орла и подрядной организации провели процедуру сдачи-приёмки работ первого этапа реконструкции парка Победы.



Первый этап включал обустройство тропиночной сети, опор освещения, укладку бордюрного камня, устройство газонов, установку урн, а также оборудование большой спортивной площадки. Кроме того, установлены мусорные контейнеры и туалетные кабины.



Предстоит ещё установить девятиметровые опоры освещения, скамейки, сделать тротуары и высадить деревья.



Основными достопримечательностями парка Победы станут памятник Гвардейцам-танкистам и часовня.



Муниципальный контракт по первому этапу благоустройства парка Победы заключен с подрядной организацией ООО «Триумф» 5 октября 2020 года.



Оценить обновленный парк Победы лично жители Орла смогут уже в начале августа, сообщает сайт городской администрации.



Фото пресс-службы администрации города Орла





Орловское Информбюро



