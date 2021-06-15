Парк Победы в Орле прошёл первую приёмку

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18:34, 15 июня 2021 года
Парк Победы в Орле прошёл первую приёмкуОбщественная территория благоустраивается в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».
Сегодня представители администрации Орла и подрядной организации провели процедуру сдачи-приёмки работ первого этапа реконструкции парка Победы.
Первый этап включал обустройство тропиночной сети, опор освещения, укладку бордюрного камня, устройство газонов, установку урн, а также оборудование большой спортивной площадки. Кроме того, установлены мусорные контейнеры и туалетные кабины.
Предстоит ещё установить девятиметровые опоры освещения, скамейки, сделать тротуары и высадить деревья.
Основными достопримечательностями парка Победы станут памятник Гвардейцам-танкистам и часовня.
Муниципальный контракт по первому этапу благоустройства парка Победы заключен с подрядной организацией ООО «Триумф» 5 октября 2020 года.
Оценить обновленный парк Победы лично жители Орла смогут уже в начале августа, сообщает сайт городской администрации.
Фото пресс-службы администрации города Орла
Орловское Информбюро