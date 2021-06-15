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18:34, 15 июня 2021 года

Парк Победы в Орле прошёл первую приёмку

Общественная территория благоустраивается в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».


Сегодня представители администрации Орла и подрядной организации провели процедуру сдачи-приёмки работ первого этапа реконструкции парка Победы.

Первый этап включал обустройство тропиночной сети, опор освещения, укладку бордюрного камня, устройство газонов, установку урн, а также оборудование большой спортивной площадки. Кроме того, установлены мусорные контейнеры и туалетные кабины.

Предстоит ещё установить девятиметровые опоры освещения, скамейки, сделать тротуары и высадить деревья.

Основными достопримечательностями парка Победы станут памятник Гвардейцам-танкистам и часовня.

Муниципальный контракт по первому этапу благоустройства парка Победы заключен с подрядной организацией ООО «Триумф» 5 октября 2020 года.

Оценить обновленный парк Победы лично жители Орла смогут уже в начале августа, сообщает сайт городской администрации.

Фото пресс-службы администрации города Орла


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