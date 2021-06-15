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21:20, 15 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Жители посёлка Малая Саханка в Орловском районе страдают от меловой пыли.



- После проверки прокуратуры задержан руководитель Богдановского дома-интерната.



- Орловская станция переливания крови отметила Всемирный день донора.



- Ремонт дороги в переулке Маслозаводском в Орле ведётся по ночам.



- В парке Победы установили часовню в честь погибших в Великой Отечественной войне.



- Жители Орла сделали прививку против коронавируса в мобильных пунктах вакцинации.



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