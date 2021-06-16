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5:46, 16 июня 2021 года Орловский полицейский третьим пробежал охотничьи тропы Тургенева Старший сержант полиции Антон Гаголкин занял призовое место в одноименном легкоатлетическом забеге.





Старший сержант полиции Антон Гаголкин принял участие в V межрегиональном легкоатлетическом забеге «Охотничьи тропы Тургенева». Орловец состязался на максимальной дистанции в 10 километров и смог занять третье место в возрастной группе среди мужчин от 19 до 29 лет, – сообщает пресс-служба областного УМВД.



Орловские полицейские регулярно участвуют в различных соревнованиях, где демонстрируют высокий уровень физподготовки.



Пятый межрегиональный легкоатлетический забег «Охотничьи тропы Тургенева» прошел в селе Тургенево Тульской области. В нем участвовали спортсмены, ветераны спорта, молодежь и любители активного образа жизни. Они соревновались на дистанции в полтора, три, пять и десять километров.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



