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6:53, 16 июня 2021 года
Орловчанка поплатилась за излишнее «гостеприимство»Подозреваемый в краже найден. Возбуждено уголовное дело.
30-летняя жительница Кромского района ночью оставила дверь открытой и стала жертвой кражи. Пока все спали, неизвестный нашёл чем поживиться. Прямо в прихожей хозяйка оставила рюкзак, а внутри него – 13 тысяч рублей и банковские карты. Все это стало добычей злоумышленника.
Выйти на след подозреваемого удалось довольно быстро, когда он попытался расплатиться похищенными картами в магазине. Оказалось, что к преступлению может быть причастен 42-летний житель соседнего региона. При себе у него оказалась часть похищенного.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На время расследования фигуранта хотят взять под стражу, – сообщает сайт областного УМВД.
Артём Ежаков