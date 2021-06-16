Главная » Новости



7:55, 16 июня 2021 года Орловщина избавляется от необходимости арендовать чужие комбайны В регионе постепенно растет автопарк собственной сельхозтехники.





В этом году для нужд аграриев купят 106 зерноуборочных машин. 64 комбайна уже куплены, остальные прибудут в регион в конце этого месяца. Из других регионов на помощь Орловщине выпишут 90 комбайнов. Для сравнения, в 2015 году регион арендовал 200 таких машин.



Одновременно в области идут проверочные и подготовительные мероприятия к предстоящей уборочной кампании, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



