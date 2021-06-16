Главная » Новости



8:56, 16 июня 2021 года В орловской колонии поставили спектакль по сказке Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» инсценировали в Шаховской женской колонии.





В ИК-6 УФСИН России по Орловской области состоялась премьера спектакля. Осужденные Шаховской женской колонии подготовили театральную постановку по мотивам произведения Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца».



Спектакль поставили в рамках Всероссийской акции «Твои друзья - книги». Как отмечает пресс-служба УФСИН России по Орловской области, спектакль позволил не только от души посмеяться, но и задуматься о насущных и вечных проблемах.



Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области





Орловское Информбюро



