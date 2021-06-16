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9:28, 16 июня 2021 года 1250 орловских школьников нашли летнюю подработку Трудоустроиться им помогли центры занятости населения.





1250 орловских школьников трудоустроены. Ребята заняты уборкой в экоотрядах, помощью на кухнях в заведениях общепита и укладкой и упаковкой товаров в торговых центрах. Приём заявок от юных соискателей работы продолжается. Подробная информация об этом размещена на сайте областного правительства.





Артём Ежаков



