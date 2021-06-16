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9:36, 16 июня 2021 года В Орле после ДТП госпитализировали младенца Столкновение отечественных иномарок произошло накануне в 14:25 на перекрестке улиц Гагарина и Розы Люксембург.





Мальчику 2021 года рождения потребовалось лечение в стационаре после вчерашнего столкновения автомобилей ВАЗ-2115 и ВАЗ-2112. По предварительной информации пресс-службы областного УГИБДД, 33-летний водитель «Пятнашки», двигаясь по улице Розы Люксембург со стороны улицы Черкасской, при повороте налево на улицу Гагарина врезался во встречную «Двенашку», а затем в металлическое ограждение. Пострадавший младенец был пассажиром ВАЗ-2112.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



