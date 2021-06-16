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10:06, 16 июня 2021 года 16 орловских выпускников идеально сдали ЕГЭ по литературе и химии Экзамены по этим дисциплинам прошли 31 мая.





Стобалльные результаты на едином госэкзамене по литературе и химии получили 16 орловских выпускников. Об этом сообщает региональный информационный портал со ссылкой на главу областного департамента образования Татьяну Крымову. Девять ребят получили высший балл по литературе, семеро – по химии.



От 80 до 99 баллов по химии получили 15% сдававших экзамен 31 мая выпускников, по литературе этой отметки достиг 21%. Также в этот день сдавали географию, и аналогичные баллы получили 11% ребят.



В этом году первый ЕГЭ сдавали 809 орловских выпускников. Из них географию выбрали 37 человек, литературу – 272, химию – 500.



Напомним, что основной период сдачи единого государственного экзамена в Орловской области завершится 25 июня испытанием по информатике и ИКТ.





Артём Ежаков



