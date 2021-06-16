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Главная » Новости

10:33, 16 июня 2021 года

Экспортные контракты Орловщины почти достигли прошлогоднего показателя

В этом году 27 местных бизнесменов уже заключили 36 таких соглашений на общую сумму в $3,8 млн.


В 2021 году 27 орловских предпринимателей заключили 36 экспортных контрактов на $3,8 млн, – сообщает сайт областного правительства. Для сравнения, за весь 2020-й этот показатель составил $4,1 млн.

Добиться таких результатов бизнесменам помог Орловский региональный центр поддержки экспорта. За 5 лет его работы он содействовал заключению 179 экспортных сделок, оцененных в $14,2 млн. Это позволило создать 236 новых рабочих мест.


Артём Ежаков
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