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10:58, 16 июня 2021 года В Орле в честь векового юбилея «Артека» назовут сквер Такое название могут дать территории около детской поликлиники №3.





В Орле решили увековечить дату основания международного детского центра «Артек», который в 2025 году отпразднует 100 лет со дня рождения. Так предложено «окрестить» сквер напротив детской поликлиники №3. Решение было принято на сегодняшнем заседании комитета городского совета по образованию, культуре и социальной политике. Окончательное решение об утверждении предложенного наименования примут на депутатской сессии 24 июня.



Территорию сквера включат в реестр общественных участков программы «Формирование современной городской среды на территории города на 2018-2024 годы».





Артём Ежаков



