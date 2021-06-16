Орловский муниципальный округ. Что изменилось для жителей?

Закон Орловской области о преобразовании Орловского района в муниципальный округ вступил в силу. Однако, как отметил и. о. главы района Николай Головко, преобразования будут идти поэтапно, до 31 декабря 2022 года. Подробнее – в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» Елизавете Капыриной.