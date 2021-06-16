Главная » Новости



11:56, 16 июня 2021 года Владимир Путин подписал закон о возможности получения нескольких специальностей в вузе У студентов появилась возможность максимально эффективно использовать время обучения в университете.



Согласно документу, федеральные государственные образовательные стандарты будут разрабатываться не только по профессиям и специальностям, но и по направлениям профессиональной деятельности и уровням профобразования. Благодаря нововведениям, программы смогут включать в себя компетенции, которые отнесены к одной или нескольким профессиям. Таким образом, студенты в рамках своего обучения смогут получить сразу несколько специальностей. Это позволит максимально эффективно использовать время обучения в университете. Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева: "Оценивая нововведения, мы видим, что это модель «2+2+2», которую ранее начали разрабатывать в Минобрнауки. Согласно этой модели, в первые два года студент осваивает общую программу, а затем может заняться углубленным обучением или сменить направление. Например, вместо журналистики изучать PR. Позже ко всему этому можно прибавить ещё два года магистратуры. Таким образом, у студента есть возможность дважды уточнить свою специальность во время обучения: сначала после 2 курса, а потом – после бакалавриата". Как сообщили ранее в Министерстве просвещения, появилась инициатива по сокращению перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования. Также было предложено уменьшить срок обучения по ряду специальностей. Ведомство ориентирует, что многие программы будут объединены или трансформированы. Другие планируется перевести на уровень профобучения, то есть на «короткие» программы, которые также можно будет дополнительно и, главное, быстро освоить во время обучения в колледже, по принципу конструктора компетенций.





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС



