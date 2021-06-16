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12:07, 16 июня 2021 года «Тургеневский праздник» в Орле перенесен на неопределенный срок Изначально «Капля жизни» должна была пройти 25 июня на территории Дворянского гнезда.





Тургеневский праздник «Капля жизни», запланированный на 25 июня, перенесен на неопределенный срок, – следует из сообщения первого зампреда облсовета Михаила Вдовина. Депутат заявил, что перенос мероприятия связан с эпидобстановкой, и выразил надежду провести мероприятие в сентябре. Скрасить это ожидание Вдовин предложил за романом «Дворянское гнездо».





Артём Ежаков



