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12:12, 16 июня 2021 года Ремонт двух участков орловских дорог обойдется в 253,8 млн рублей Речь идет о трассах Нарышкино – Сосково и Болхов – Мценск – Сторожевое – Городище.





Две дороги в Орловской области отремонтируют за 253,8 миллиона рублей, – эта сумма отражена в проектно-сметных документах, утвержденных губернатором Орловской области Клычковым. В 60,8 млн обойдется ремонт 5,4 км автодороги регионального значения Нарышкино – Сосково, а в 193 млн рублей оценивается реставрация 1,7 км трассы Болхов – Мценск – Сторожевое – Городище. Последний проект включает в себя ремонт моста и должен быть выполнен за 13 месяцев.





Артём Ежаков



