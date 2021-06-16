На карте Орла появится улица Маршала Куликова

Это событие приурочено к вековому юбилею нашего земляка, Маршала Советского Союза Виктора Георгиевича Куликова.

Увековечить память советского военачальника Виктора Куликова, родившегося 5 июля 1921 года в Орловской губернии, было предложено на сегодняшнем заседании комитета городского совета. Улицей Маршала Куликова должен стать участок от улицы Саханской до улицы Чечневой. Предложение было одобрено депутатами, но окончательное решение примут на сессии городского совета 24 июня.



В план празднования векового юбилея Маршала Куликова включено 60 мероприятий, утвержденных к проведению в период с апреля по ноябрь текущего года.



Фото: интернет-портал Минобороны России