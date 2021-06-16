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13:12, 16 июня 2021 года Орловскому МФЦ исполнилось 10 лет Сейчас в области действует 26 отделений и 67 территориально-обособленных структурных подразделений.





Сегодня орловский многофункциональный центр отмечает 10 лет со дня своего основания. Первый МФЦ открылся в январе 2011 года на улице Ленина в Орле.

Тогда услуги там предоставляли Росреестр, УФМС, налоговая и соцслужба. Павел Калугин, директор БУ ОО «МФЦ»: «МФЦ за 10 лет прошёл огромный путь от одного отдела, в котором изначально предоставляли услуги представители федеральных ведомств, до широкой сети, которая представлена в каждом муниципальном районе и городском округе. Работают универсальные специалисты. Сотрудники МФЦ предоставляют широкий спектр услуг». Сейчас в области действует 26 отделений и 67 территориально-обособленных структурных подразделений. Список услуг, которые получают орловцы, обширен. Это и госрегистрация прав на недвижимое имущество, услуги ЖКХ, регулирование предпринимательской деятельности, определение гражданско-правового статуса, оформление мер социальной поддержки. Еще один офис МФЦ, расположившийся в торговом центре на Кромском шоссе, был открыт полтора месяца назад. Предоставить услугу там готовы 12 специалистов. В день они могут обслужить до 400 человек. Как отметил губернатор, это далеко не итог расширения сети многофункциональных центров. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Идеальная система, к которой мы движемся, что даже обращение в органы власти можно будет подавать в МФЦ - рядом со своими домом или местом работы, для того чтобы не искать время на приём у любого чиновника. Эта жалоба или обращение в этот же день поступает в органы власти, и соответствующая реакция на неё осуществляется. Безусловно, это непростой путь, потому что необходимо совместить и электронные системы, и документооборот, материальную базу обеспечить. Но мы в этом направлении движемся, планы сформулированы, будем их реализовывать. Много времени на это не потребуется». Ежегодно специалисты МФЦ предоставляют орловцам больше полумиллиона государственных и муниципальных услуг. Обратиться за любой из них можно лично в отделение или записаться на обслуживание на сайте.





Антон Киселёв



