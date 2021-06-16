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13:17, 16 июня 2021 года Татьяна Крымова: Орловские выпускники попрощаются со школой в традиционном формате Выпускные мероприятия и вручения аттестатов состоятся 25 и 26 июня.





Орловские школы смогут проводить учеников во взрослую жизнь в традиционном формате, – об этом во время сегодняшнего брифинга рассказала глава регионального департамента образования Татьяна Крымова. Выпускные мероприятия и вручения дипломов о среднем образовании пройдут 25-26 июня, дату и время торжеств определяют сами школы. Участие родителей разрешено.

Профильный департамент рекомендовал образовательным организациям проводить линейки на воздухе, с обязательным соблюдением противоэпидемиологических требований.





Артём Ежаков



