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13:29, 16 июня 2021 года В Орле снова организуют мобильную вакцинацию от COVID-19 Передвижные прививочные пункты будут доступны жителям областного центра третьи выходные подряд.





Мобильные пункты вакцинации снова примут всех желающих сделать прививку от коронавируса. 19 и 20 июня медики будут обслуживать население с 9:00 до 16:00 и посетят все четыре района Орла, – сообщает сайт мэрии.



• 19 июня вакцинация будет организована в Советском и Заводском районах. Адреса: ул. Октябрьская, д. 122 (в районе магазина «Перекрёсток») и ул. 6-ой Орловской дивизии, д. 13 (в районе магазина «Магнит»);



• 20 июня медики развернут вакцинацию в Северном и Железнодорожном районах. Адреса: возле торговых центров «Европа», ул. Металлургов, д. 17, к. 1 и ул. Московская, д. 67.



Вакцинация в передвижных пунктах абсолютно бесплатна. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Приём ведут практикующие врачи поликлиник Орла. В наличии должны быть все имеющиеся сейчас в регионе варианты вакцин, как и было ранее.



Напомним, что таким образом вакцинировались уже 558 жителей Орла





Артём Ежаков



