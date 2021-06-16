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13:36, 16 июня 2021 года

В Орле назрела необходимость установить еще один светофор

Речь идет о перекрестке улиц Маяковского и Нормандии-Неман.


О необходимости установки светофора на перекрестке улиц Маяковского и Нормандии-Неман в Орле говорят уже давно и родители, и общественники, и госавтоинспекторы. Движение транспорта здесь интенсивное, особенно после закрытия на ремонт Красного моста. Между тем рядом с перекрестком расположены несколько детских садов, вуз и две школы. Ограничительные знаки - установлены, но они перекрывают друг друга. Затрудняет обзор и буйная зелень. 
 
С просьбой поставить на этом месте светофор родители учеников обращались в администрацию Орла и к губернатору. Написали и в Общероссийский народный фронт. Активисты также направили письмо губернатору Орловской области Андрею Клычкову. Со своей стороны подключилась и Госавтоинспекция – они направили предложения по обустройству данного перекрестка в администрацию города Орла.
 
Орловцы надеются, что светофор появится на этом перекрестке к 1 сентября. Кстати, по инициативе ОНФ уже более 90% переходов возле учебных заведений в Орле уже оснастили светофорами и ограждающими знаками.



Татьяна Тимохина
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