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13:50, 16 июня 2021 года

В 2020-2021 учебном году в орловские школы трудоустроились 124 молодых педагога

О новых кадрах в региональном образовании рассказала на брифинге глава профильного департамента Татьяна Крымова.


В прошедшем учебном году в образовательные организации Орловской области устроились 124 молодых учителя. Среди них – выпускники Мезенского и Болховского педагогических колледжей, а также ОГУ имени Тургенева, – сообщила сегодня Крымова, общаясь с представителями СМИ.
 
По её словам, для новоиспеченных педагогов предусмотрена финансовая подпитка – первые три года с начала карьеры каждый из них получает 20-процентную надбавку к окладу. Тем специалистам, которые уехали работать в села и деревни, добавляется еще 25%. Кроме того, им в течение года единовременно выплачивается 56 тысяч рублей на обустройство личного хозяйства.



Артём Ежаков
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