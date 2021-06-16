В 2020-2021 учебном году в орловские школы трудоустроились 124 молодых педагога

О новых кадрах в региональном образовании рассказала на брифинге глава профильного департамента Татьяна Крымова.

В прошедшем учебном году в образовательные организации Орловской области устроились 124 молодых учителя. Среди них – выпускники Мезенского и Болховского педагогических колледжей, а также ОГУ имени Тургенева, – сообщила сегодня Крымова, общаясь с представителями СМИ.



По её словам, для новоиспеченных педагогов предусмотрена финансовая подпитка – первые три года с начала карьеры каждый из них получает 20-процентную надбавку к окладу. Тем специалистам, которые уехали работать в села и деревни, добавляется еще 25%. Кроме того, им в течение года единовременно выплачивается 56 тысяч рублей на обустройство личного хозяйства.