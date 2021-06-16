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Главная » Новости

14:15, 16 июня 2021 года

Крымова объяснила особенности предоставления школьного питания

Глава областного департамента образования провела сегодня брифинг для местных СМИ.


16 июня начальник департамента образования Орловской области Татьяна Крымова ответила на вопросы, присланные из региональных СМИ, один из которых касался организации бесплатного школьного питания. Из ответа чиновницы следует, что в Орле, Орловском районе, Ливнах и Мценске оно полагается начальной школе и ребятам-льготникам. Остальные образовательные организации области кормят всех своих учеников с 1 по 11 класс.
 
К категории льготников относятся обучающиеся из семей с низким достатком, дети с ограниченным здоровьем и т.д. Решение о предоставлении им питания принимается каждой школой отдельно, на основании заявления родителей и определенных подтверждающих документов.



Артём Ежаков
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