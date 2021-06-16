Главная » Новости



14:39, 16 июня 2021 года COVID-19 нашли еще у 47 орловцев, трое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 47 случаев коронавирусной инфекции (всего – 36 392).



На лечении – 1 117 человек. Накануне выписано 44 орловца (всего – 34 573). От последствий болезни скончалось 702 жителя региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 13 397 (всего – 5 249 990), число выздоровевших – 10 256 (всего – 4 828 500). Общее число летальных исходов – 127 576 (+396 случаев за сутки). На лечении – 293 914 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



