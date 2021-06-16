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15:48, 16 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня орловский многофункциональный центр празднует 10-летний юбилей.



- В Орле необходим еще один светофор. Его ждут к началу нового учебного года.



- Лето - с пользой. Как отдохнуть и подзаработать? Уже 160 школьников выбрали экологические отряды



- 100 тысяч - в рамках программы «Народный бюджет». Памятная стела в селе Подзавалово может получить грант.



- Рок-композиции - в исполнении Орловского губернаторского оркестра.



- Путешествия по России. Под Орлом остановился автокараван.



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